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На Центральную Россию и Черноземье надвигаются сильные дожди 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
На Центральную Россию надвигаются сильные дожди
Фото: РИА Новости
Интенсивные дожди пройдут 3 июня в Центральной России и Черноземье, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"В среду жителей Центральной России и Черноземья ждёт очередное испытание непогодой. В атмосфере усилится циклоническое влияние, из-за чего дожди станут постепенно усиливаться, переходя в довольно интенсивные ливни", — говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее сильные дожди пройдут в Черноземье. В эпицентре непогоды окажется Воронеж: там выпадет около 30 миллиметров осадков, что составляет половину месячной нормы. К вечеру аномальный дождь сместится в северном направлении и пройдёт через границу Тульской и Рязанской областей и выйдет на южные районы Подмосковья.
Больше всего осадков ожидается в подмосковных райцентрах Серебряные Пруды — 56 миллиметров, Серпухов — 54 миллиметра, Ступино — 59 миллиметров, Чехов — 55 миллиметров, Наро-Фоминск — 48 миллиметров. Осадки составят три четверти от всей июньской нормы.
"В Москве осадки умеренной интенсивности будут идти всю ночь и день, а вот в вечерние часы и в ночь на четверг ливни приобретут экстремальный характер — за сутки ожидается 29-34 миллиметра небесной влаги, что составляет чуть менее половины месячной нормы", — говорится в сообщении.
Что касается соседних регионов, то больше всего ливней прогнозируется в Туле, где может выпасть до 54 миллиметра воды при месячной норме 73 миллиметра.
"Такая погода спровоцирует очередной подъём уровня воды в реках и водоёмах региона, что ещё больше усугубит сложную паводковую ситуацию и приведёт к новым подтоплениям", — отметили в центре погоды.
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Погода , Общество
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