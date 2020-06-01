Синоптик дал прогноз по осадкам в Москве в июне

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Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз по осадкам в Москве в июне.

«По осадкам мы будем в обычной норме для Москвы — положено в июне примерно 75 мм осадков, примерно столько и будет с небольшими вариациями», — цитирует синоптика vesti.ru.

Как отметил Тишковец, июнь будет летний, комфортный, с короткими грозовыми дождями, но солнца будет достаточно.

В целом температура воздуха будет превышать климатическую норму на один-два градуса.

Ранее Тишковец рассказал в беседе с НСН, какой будет погода в июне.