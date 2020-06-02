Дожди и до 17 градусов тепла ожидаются в столице

Дождливая погода установилась в московском регионе во вторник, сообщили столичные синоптики, передает ФАН.

Серое небо затянули облака, воздух в Москве прогреется до 12-15 градусов тепла, в Московской области столбики термометров покажут 12-17 градусов тепла.

Как отмечают синоптики, среднесуточная температура на 4 градуса ниже климатической нормы. Ветер подует с северо-востока и усилится до 15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 747 мм ртутного столба.

По данным метеорологов, на этой неделе в Москву пришли дожди. По своей интенсивности их можно сравнить с тропическими ливнями. Ежедневно в столице выпадает такой объем осадков, который в несколько раз больше нормы.

Температура воздуха на этой неделе будет варьироваться в пределах 12-25 градусов тепла. Москвичей просят пока не ждать солнечную погоду.

В четверг и пятницу возможны сильные грозы. Ясная погода может установиться только в ночное время суток, но днем будут идти дожди.