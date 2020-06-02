Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дожди и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 

Газета.Ru и ещё 16 47 минут назад
Дожди и до 17 градусов тепла ожидаются в столице
Фото: РИА Новости
Дождливая погода установилась в московском регионе во вторник, сообщили столичные синоптики, передает ФАН.
Серое небо затянули облака, воздух в Москве прогреется до 12-15 градусов тепла, в Московской области столбики термометров покажут 12-17 градусов тепла.
Как отмечают синоптики, среднесуточная температура на 4 градуса ниже климатической нормы. Ветер подует с северо-востока и усилится до 15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 747 мм ртутного столба.
По данным метеорологов, на этой неделе в Москву пришли дожди. По своей интенсивности их можно сравнить с тропическими ливнями. Ежедневно в столице выпадает такой объем осадков, который в несколько раз больше нормы.
Температура воздуха на этой неделе будет варьироваться в пределах 12-25 градусов тепла. Москвичей просят пока не ждать солнечную погоду.
В четверг и пятницу возможны сильные грозы. Ясная погода может установиться только в ночное время суток, но днем будут идти дожди.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Газета.Ru: последние новости
Вильфанд предупредил о заморозках в ряде российских регионах Вильфанд предупредил о заморозках в ряде российских регионах Вильфанд рассказал о погоде в России в июне Вильфанд рассказал о погоде в России в июне Май 2020 года в Москве стал самым влажным в истории Май 2020 года в Москве стал самым влажным в истории
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Видео
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
00:31
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
Происшествия В мире
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
00:39
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
Армия
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
01:33
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
Происшествия Криминал
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
01:07
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
Армия
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
00:33
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
Происшествия
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
01:45
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
Общество
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
01:08
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
Происшествия
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
03:36
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
В мире Конфликты
Появилось видео подробностей цыганской разборки
01:28
Появилось видео подробностей цыганской разборки
Происшествия
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение