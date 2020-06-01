Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: синоптики рассказали, когда придёт летнее тепло 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Синоптики рассказали, когда в Москву придёт летнее тепло
Фото: News.ru
Летнее тепло придёт в Москву только к середине июня. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По её словам, после 10 числа воздух в дневные часы станет прогреваться выше +20 градусов.
Когда температура будет соответствовать норме или быть даже чуть выше нормы, тогда можно говорить, что стало тепло. Большую часть первой декады температура будет ниже климатической нормы, а последующие дни компенсируют прохладную первую декаду, — цитирует Позднякову РИА Новости.
Она уточнила, что средняя месячная норма температуры для июня составляет +16,6 градуса. Ночью в среднем это +10…+12, а днём порядка +20…+22 градусов.
Ранее NEWS.ru писал, что в Салехарде в первый день лета выпал снег. Такое здесь происходит уже третий год подряд. Впрочем, белый покров быстро растаял.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
News.ru: последние новости
В Гидрометцентре рассказали об июньском похолодании В Гидрометцентре рассказали об июньском похолодании «Молитесь, чтобы дождь закончился»: Нахабино и Опалиху продолжает топить «Молитесь, чтобы дождь закончился»: Нахабино и Опалиху продолжает топить Весна в Москве побила рекорд по осадкам Весна в Москве побила рекорд по осадкам
Погода , Новости Москвы , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Аудитория дебильная стала»: Валерия обижена на публику
«Аудитория дебильная стала»: Валерия обижена на публику
Мишустин рассказал о выходе России из ограничений
Мишустин рассказал о выходе России из ограничений
«Не остановит тюрьма»: шокирующее признание Мясникова
«Не остановит тюрьма»: шокирующее признание Мясникова
Сухогруз застрял под мостом в Астрахани
Сухогруз застрял под мостом в Астрахани
Раскрыты новые подробности свадьбы Собчак
Раскрыты новые подробности свадьбы Собчак
Видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
00:26
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
Наука и техника В мире
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
00:30
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
01:04
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение