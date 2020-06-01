Названа дата прихода лета в Москву 

Метеоролог подчеркнула, что климатическая норма для столичного региона в июне предполагает температуру воздуха на уровне плюс 16,6 градуса. Это значит, что ночами не должно быть холоднее 10 градусов, а днем — около 20-22 градусов выше нуля.

«Большую часть первой декады температура будет ниже климатической нормы», — заявила Позднякова.

При этом она отметила, что после 10 числа в столице придет летнее тепло, которое «компенсирует» прохладную погоду первой декады июня.

Ранее, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, о резком в Европейской России похолодании с 1 июня. По его прогнозу, температура резко упадет на восемь-девять градусов.