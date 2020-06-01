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Названа дата прихода лета в Москву 

Павел Тиунов и ещё 3 1 час назад
Названа дата прихода лета в Москву
Фото: News.ru
По-летнему теплая погода придет в Москву во второй декаде июня, заявила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, первые десять дней месяца в столице будет прохладно.
Метеоролог подчеркнула, что климатическая норма для столичного региона в июне предполагает температуру воздуха на уровне плюс 16,6 градуса. Это значит, что ночами не должно быть холоднее 10 градусов, а днем — около 20-22 градусов выше нуля.
«Большую часть первой декады температура будет ниже климатической нормы», — заявила Позднякова.
При этом она отметила, что после 10 числа в столице придет летнее тепло, которое «компенсирует» прохладную погоду первой декады июня.
Ранее, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, о резком в Европейской России похолодании с 1 июня. По его прогнозу, температура резко упадет на восемь-девять градусов.
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Погода , Новости Москвы , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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