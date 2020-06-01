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Погода в Москве: Весна в Москве побила рекорд по осадкам 

News.ru и ещё 15 1 час назад
Весна в Москве побила рекорд по осадкам
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Весна 2020 года в столице стала самой дождливой за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По её словам, только в мае выпало осадков в количестве трёх месячных норм. В последний день весны было зафиксировано 34 мм осадков, что также стало рекордом более чем за 40 лет. Предыдущий был установлен в 1977 году, когда выпало 22,5 мм.
В общей сложности за три весенних месяца количество осадков в Москве превысило 240 мм. Прежний рекорд был установлен в 2013 году, тогда синоптики это связывали с большим количеством снега.
Так что самый дождливый май и самая дождливая весна, — цитирует метеоролога РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье из-за обильных осадков произошли подтопления около 100 приусадебных участков и 15 дачных домов в пяти городах. В их ликвидации были задействованы около 120 человек и 43 единицы техники.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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