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Погода в России: россиянам пообещали арктическую свежесть в июне 

Lenta.ru и ещё 17 1 час назад
Россиянам пообещали арктическую свежесть в июне
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне. Его слова передает ТАСС.
Согласно прогнозам, на большей части России среднемесячная температура будет около нормы. Жаркая погода ожидается в Западной Сибири, на севере Красноярского края и Чукотке. Чуть ниже средних показателей воздух прогреется в Смоленской, Брянской и Тверской областях.
«Речь не о холодной погоде, конечно», — уточнил синоптик.
При этом на европейской части страны июнь начнется со свежей погоды, отметил Вильфанд.
«Это будет настоящая арктическая свежесть», — подчеркнул он.
При этом в течение месяца будут и жаркие периоды, когда температура поднимется на пять-шесть градусов выше нормы.
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Погода , Общество , Прогноз погоды , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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