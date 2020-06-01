Россиянам пообещали арктическую свежесть в июне

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне. Его слова передает ТАСС.

Согласно прогнозам, на большей части России среднемесячная температура будет около нормы. Жаркая погода ожидается в Западной Сибири, на севере Красноярского края и Чукотке. Чуть ниже средних показателей воздух прогреется в Смоленской, Брянской и Тверской областях.

«Речь не о холодной погоде, конечно», — уточнил синоптик.

При этом на европейской части страны июнь начнется со свежей погоды, отметил Вильфанд.

«Это будет настоящая арктическая свежесть», — подчеркнул он.

При этом в течение месяца будут и жаркие периоды, когда температура поднимется на пять-шесть градусов выше нормы.