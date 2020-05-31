Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: синоптик предупредила о резком потеплении на следующей неделе 

РИА Новости 49 минут назад
Москвичей предупредили о резком скачке температуры
Фото: ТАСС
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
"Все расчеты показывают, что начиная с субботы температура в столичном регионе будет резко повышаться. Может быть, мы дождемся настоящего летнего тепла, дневной температуры +20…+25 градусов Цельсия", — сказала Позднякова.
Однако, напомнила она, из-за холодного атмосферного фронта первые дни лета температура будет "чуть ниже климатической нормы".
"Ночь на первое число будет еще довольно теплой: +6…+8 в Москве и +4…+9 в области. Дневная температура в понедельник +13…+14. Во вторник существенных осадков уже не ожидается, ночь останется такой же, как и в понедельник. А вот дневная температура ожидается на градус выше, +14…+15. В среду и четверг возможны кратковременные дожди. Температура в ночные часы +4…+9, а дневная +15…+17", — пояснила синоптик.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Последние новости
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Комментарии 1
Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
Надгробия русского криминала
Надгробия русского криминала
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
Видео
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
Наука и техника Наука
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
00:48
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Оружие Армия
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
00:35
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение