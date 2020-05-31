Москвичей предупредили о резком скачке температуры

Все новости на карте

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве , заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.

"Все расчеты показывают, что начиная с субботы температура в столичном регионе будет резко повышаться. Может быть, мы дождемся настоящего летнего тепла, дневной температуры +20…+25 градусов Цельсия", — сказала Позднякова.

Однако, напомнила она, из-за холодного атмосферного фронта первые дни лета температура будет "чуть ниже климатической нормы".