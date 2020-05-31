В Москву вернется тепло

Москву после нескольких холодных дней вернется тепло. Об этом в беседе с RT рассказала главный специалист столичного метеобюро.

По расчетам синоптиков, с первой субботы июня в городе начнется резкое повышение температуры. «Может быть, мы дождемся настоящего летнего тепла, дневной температуры от плюс 20 до 25 градусов Цельсия», — добавила специалист.

Тем не менее Позднякова предупредила, что из-за холодного атмосферного фронта в первые дни лета температура будет чуть ниже климатической нормы. Так, в первый день лета дневная температура составит 14 градусов тепла, а к середине недели воздух прогреется до 17 градусов.