Росгидромет объявил штормовое предупреждение

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Росгидрометр предупреждает, что московский регион ожидает в субботу, 30 мая, ряд опасных погодных явлений: ливни, грозы и штормовой ветер.

«В связи с прохождением активной, медленно перемещающейся фронтальной зоны с 21 часа 30 мая до 09 часов 31 мая на территории Московского региона ожидается комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений: сильные, местами очень сильные дожди (до 25–35 мм), в отдельных районах грозы. При грозе порывы ветра 12–17 метров в секунду», — приводит РИА Новости сообщение Росгидромета.

В связи со значительным количеством дождей возможно подтопление низменных участков. Отмечается, что непогода сохранится и в воскресенье, 31 мая.