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Погода в Москве: Росгидромет объявил штормовое предупреждениe для Московского региона 

RT на русском 2 часа назад
Росгидромет объявил штормовое предупреждение
Фото: © Сергей Ведяшкин АГН «Москва»
Росгидрометр предупреждает, что московский регион ожидает в субботу, 30 мая, ряд опасных погодных явлений: ливни, грозы и штормовой ветер.
«В связи с прохождением активной, медленно перемещающейся фронтальной зоны с 21 часа 30 мая до 09 часов 31 мая на территории Московского региона ожидается комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений: сильные, местами очень сильные дожди (до 25–35 мм), в отдельных районах грозы. При грозе порывы ветра 12–17 метров в секунду», — приводит РИА Новости сообщение Росгидромета.
В связи со значительным количеством дождей возможно подтопление низменных участков. Отмечается, что непогода сохранится и в воскресенье, 31 мая.
Ранее в МЧС сообщили, что в Москве ожидаются сильные дожди с грозой, порывы ветра до 20 м/с во второй половине субботы до утра воскресенья.
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Погода , Новости Москвы , МЧС , Росгидромет , РИА Новости
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