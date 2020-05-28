Июнь: холодное начало лета

Июнь в европейской части России начнется с похолодания, заявили в Гидрометцентре. Резкое понижение температуры ожидается и в Сибири — только Урал сохранит тепло. Тем временем до конца мая в центре европейской части страны будет около +20…+23°C.

Календарное лето в России начнется с похолодания, в первый день июня температура воздуха в европейской части страны резко пониизится на 8-9 градусов. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на пару дней раньше такое же похолодание — рекордное — придет и в Сибирь.

«Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20-23°C в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры», — заявил синоптик.

По его словам, такие температурные пертурбации связаны с гребнем высокого давления на среднем уровне тропосферы — нижнем слое земной атмосферы. То есть на европейские регионы страны будет опускаться «очень холодный воздух из Арктики». Заморозков, впрочем, не ожидается, но падение температуры составит до 12-15°C — и такая погода будет держаться несколько дней, добавил Вильфанд.

Резкого похолодания можно ждать в ближайшие дни в Иркутской области Красноярском крае — на 4-6 градусов ниже нормы. В Новосибирской и Омской областях будет холоднее на 2°C, чем обычно. Резко понизятся столбики термометров в Якутии — там конец мая ознаменовался +25…+26°C, но вторжение холодных воздушных масс отнимет от них 10-15°C. Тепло, по словам Вильфанда, останется в начале лета только на Урале.

Холодное начало лета в московском регионе ранее предсказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова . По ее словам, ожидаются грозы и шквалистый ветер, порывы которого местами могут достигать 17 м/с. При этом в субботу в столице должно потеплеть до +25°C. Этот день может стать одним из самых теплых в мае — а уже с воскресенья начнется новое похолодание.

Двумя днями ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РИА «Новости», что в конце недели на Москву прольется рекордное количество осадков. «Циклоническая депрессия в ближайшие двое суток будет набирать мощь за счет влажного и теплого морского воздуха», — заявил метеоролог.

Почти месячная норма осадков ожидается в Московской, Калужской, Ярославской и Тульской областях.

«В воскресенье прогнозируется очередная порция довольно интенсивных ливней. Таким образом, до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за предыдущие 25 суток, а это более 60 мм, поэтому, май, по всей видимости, будет переувлажнен в 2,5 раза больше, чем положено по климатической норме», — отметил Тишковец.

19 мая завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о погоде в начале лета.

«В этом году получается, что июнь может оказаться теплее: температура будет +10…+15°C по ночам и плюс +20…+25°C днем. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до +4…+9°C, а днем быть не больше +15°C», — сообщила она.

Говоря об осадках, Паршина отметила, что ждать их в регионах с преобладанием антициклонов не стоит. Меньше всего дождей в июне будет в центральной России, на востоке Северо-Запада, в Поволжье и на Северном Кавказе. Дальний Восток может рассчитывать на дефицит осадков в начале лета.

Много дождей, напротив, ожидается в Иркутской области, на юге Красноярского края и в Хабаровском крае. Кроме того, Сахалин и Камчатку тоже должно залить из-за тихоокеанских циклонов.

Еще в начале марта Тишковец заявил «Российской газете», что летняя температура обещает быть очень комфортной для человека, это показывают долгосрочные расчеты. Он отметил, что использованная им новейшая технология прогнозов оправдалась в эту аномально теплую зиму. Синоптик заявил, что тепловую аномалию он предсказал еще в прошлом августе.

«За четыре месяца до наступления зимы стало понятным, что зима будет одной из самых теплых, а скорее всего, рекордно теплой. Как вы видите, все оправдалось», — подчеркнул специалист «Фобоса».

Грядущее лето будет теплым — причем и в июне, и в июле, и в августе на большей части европейской территории России температура будет «на один-два градуса» выше многолетних значений.