Западную Сибирь ждет аномально жаркое лето

Все новости на карте

Вероятность превышения климатических норм в Западной Сибири составляет более 60%, следует из материалов 18-го климатического форума стран СНГ.

Температурный фон выше обычных значений ожидается также на территории Дальнего Востока. На юге Азиатской части при этом прогнозируется ближе к средним значениям, но с долей неопределённости. Также аномальное тепло ожидается, с вероятностью около 40%, Узбекистане, Туркмении, Киргизии, в Таджикистане, в южных, западных и восточных регионах Казахстана, передаёт РИА Новости.

Летние осадки, вероятно, будут выше нормы на большей части Европейской части России и Урала, на юге — ниже нормы.

Аналогичный прогноз на зиму был успешен на 70-76%, отметили его составители.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с 1 июня 2020 года в европейскую часть России придёт похолодание на 8–9 градусов.