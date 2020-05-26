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Москвичам пообещали «четыре ведра» осадков на квадратный метр 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Москвичам пообещали «ведра» осадков
Фото: РИА Новости
В конце недели в Москве ожидается рекордное количество осадков — «четыре ведра на квадратный метр», заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Обширная циклоническая депрессия, раскинувшаяся над Балканами и Западным Причерноморьем, в ближайшие двое суток будет набирать мощь за счет влажного и теплого морского воздуха. Сформировавшись в компактный и очень активный атмосферный вихрь, «Балканец» в пятницу атакует Центральную Россию. В результате на Московскую, Тульскую, Калужскую и Ярославскую области обрушится колоссальное количество небесной влаги — за сутки в осадкомеры попадет почти месячная норма осадков. Например, на Москву по самым пессимистичным модельным расчетам может пролиться до 42-47 миллиметров дождя, что составляет четыре ведра воды на метр квадратный», — рассказал Тишковец РИА «Новости».
Он добавил, что можно ожидать суточного рекорда осадков в мае, который сейчас принадлежит 1976 году, когда за 24 часа в Москве выпало 39 миллиметров.
«Мало того, в воскресенье прогнозируется очередная порция довольно интенсивных ливней. Таким образом, до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за предыдущие 25 суток, а это более 60 миллиметров, поэтому, май, по всей видимости, будет переувлажнен в 2,5 раза больше, чем положено по климатической норме», — отметил Тишковец.
Ранее ученые предупредили москвичей об экстремальной жаре летом.
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Погода , Новости Москвы , Евгений Тишковец , РИА Новости
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