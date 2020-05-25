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Дожди с грозами и дальнейшее потепление ожидается в Московском регионе на этой неделе 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
В столичном регионе ожидают потепление
Фото: РИА Новости
Дожди с грозами ожидаются в Москве и Подмосковье в середине недели, после чего температура начнет повышаться и достигнет 22-24 градусов, сообщает РИАМО.
"На этой неделе мы ожидаем постепенное повышение температуры. В середине недели на погоду окажет влияние южный циклон, поэтому пройдут кратковременные дожди, возможны грозы", — сказал синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Он добавил, что если в понедельник ожидается плюс 16-18 градусов, то в среду и четверг, в связи с тем, что циклон будет оказывать влияние, температура прогнозируется в пределах 15-17 градусов.
"В конце недели — с четверга — уже будет 19 градусов, в пятницу и субботу — до 22-23 градусов, где-то будет 23-24, близко к рекордным показателям", — отметил синоптик.
Он добавил, что давление ожидается на уровне 753 миллиметра ртутного столба. Ветер будет дуть переменный, при грозе может быть порывистым, но резкого ухудшения не ожидается.
"Снега мы не ожидаем, такое бывает не каждый год", — заключил специалист.
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Погода , Новости Москвы , Александр Синенков , РИАМО , Московская область
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