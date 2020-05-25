В столичном регионе ожидают потепление

Дожди с грозами ожидаются в Москве Подмосковье в середине недели, после чего температура начнет повышаться и достигнет 22-24 градусов, сообщает РИАМО.

"На этой неделе мы ожидаем постепенное повышение температуры. В середине недели на погоду окажет влияние южный циклон, поэтому пройдут кратковременные дожди, возможны грозы", — сказал синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Он добавил, что если в понедельник ожидается плюс 16-18 градусов, то в среду и четверг, в связи с тем, что циклон будет оказывать влияние, температура прогнозируется в пределах 15-17 градусов.

"В конце недели — с четверга — уже будет 19 градусов, в пятницу и субботу — до 22-23 градусов, где-то будет 23-24, близко к рекордным показателям", — отметил синоптик.

Он добавил, что давление ожидается на уровне 753 миллиметра ртутного столба. Ветер будет дуть переменный, при грозе может быть порывистым, но резкого ухудшения не ожидается.