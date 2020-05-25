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Погода в России: Вильфанд предсказал новую опасность для России 

Артём Кульша и ещё 5 48 минут назад
На юге России есть риск засухи. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости.
По его словам, зимой на юге и в умеренных широтах не было талой воды, как следствие, влажность почвы не пополнялась. Кроме того, за последнее время на юге выпало очень мало осадков — 30-42% от нормы. Они пополнили влагой верхний 20-сантиметровый, пахотный, слой почвы, но в метровом слое очень мало продуктивной влаги.
Между тем летом на юге бывают периоды, когда осадки не выпадают на протяжении 8-10 дней подряд. Тогда пахотный слой быстро иссушается. По этой причине есть риск возникновения засухи. По словам Вильфанда, в конце июня можно будет говорить о вероятности засухи с определенностью.
«Если будут выпадать осадки, пусть немного, периодически, то может быть все нормально», — добавил он.
В апреле, как сообщал «Рамблер», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) спрогнозировала, что летом 2020 года температура будет выше климатической нормы почти на всей территории России.
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Погода , Видео , Общество , Роман Вильфанд , Росгидромет , РИА Новости
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