По его словам, зимой на юге и в умеренных широтах не было талой воды, как следствие, влажность почвы не пополнялась. Кроме того, за последнее время на юге выпало очень мало осадков — 30-42% от нормы. Они пополнили влагой верхний 20-сантиметровый, пахотный, слой почвы, но в метровом слое очень мало продуктивной влаги.

Между тем летом на юге бывают периоды, когда осадки не выпадают на протяжении 8-10 дней подряд. Тогда пахотный слой быстро иссушается. По этой причине есть риск возникновения засухи. По словам Вильфанда, в конце июня можно будет говорить о вероятности засухи с определенностью.