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Аномальное пекло: россиян предупредили о жарком лете 

Майк Габриелян и ещё 2 13 минут назад
Аномальное пекло: россиян предупредили о жарком лете
Фото: ТРК Звезда, Алексей Иванов
Предстоящее лето может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России. Это следует из прогноза Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сообщает «Радио Спутник».
«В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35», — заявили эксперты института.
Не исключено, что жара поспособствует росту природных пожаров на территории Дальнего Востока и Сибири, где тоже прогнозируется аномальное тепло. В Московской, Рязанской, Тверской, Владимирской и Нижегородской областях возможны возгорания торфяников.
При этом будет и позитивный эффект: специалисты считают, что жаркое лето способно затормозить распространение COVID-19 благодаря солнцу и температуре, а также повысить иммунитет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что затянувшееся похолодание, по данным синоптиков, вскоре закончится.
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Погода , Общество
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