Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

Роман Вильфанд. Синоптики прогнозируют, что теплая погода установится в столице России уже с начала следующей недели, в понедельник в Москве ожидается +18°C, сообщил каналу "Звезда" научный руководитель Гидрометцентра РФ

По словам метеоролога, в понедельник, 25 мая, воздух в столице прогреется до +18°C, по области температура может подняться до +20°C. Аналогичная погода ожидает москвичей во вторник, после чего в регион на короткое время снова вернется похолодание.

"Меняется циркуляция и ветер будет уже преимущественно южный. Существенных осадков не прогнозируется в первые два дня следующей недели, поскольку давление подрастет и будет выше нормы", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в четверг температура воздуха вновь опустится до отметки в +14°C, но он станет последним днем месяца, "о котором можно говорить как о прохладном".