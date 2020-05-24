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Погода в Москве: синоптики рассказали, когда вернется теплая погода 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
Фото: РИА Новости
Синоптики прогнозируют, что теплая погода установится в столице России уже с начала следующей недели, в понедельник в Москве ожидается +18°C, сообщил каналу "Звезда" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, в понедельник, 25 мая, воздух в столице прогреется до +18°C, по области температура может подняться до +20°C. Аналогичная погода ожидает москвичей во вторник, после чего в регион на короткое время снова вернется похолодание.
"Меняется циркуляция и ветер будет уже преимущественно южный. Существенных осадков не прогнозируется в первые два дня следующей недели, поскольку давление подрастет и будет выше нормы", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что в четверг температура воздуха вновь опустится до отметки в +14°C, но он станет последним днем месяца, "о котором можно говорить как о прохладном".
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Погода , Новости Москвы , Новости регионов , Роман Вильфанд
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