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Погода в Москве: в Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет тепло 

РИА Новости 31 минуту назад
Холод в Москве назвали аномальным
Фото: РИА Новости
Потепление в Москву и Московскую область придет с воскресенья и начала следующей недели, сообщили в Гидрометцентре.
Завтра столбик термометра начнет постепенно расти и достигнет отметки в +12 градусов, после чего антициклон принесет в регион тепло, и температура днем составит до +18 градусов. В конце мая синоптики прогнозируют дальнейшее потепление.
Синоптики прогнозируют новый пик холода в Москве
При этом метеорологи назвали аномальными установившиеся в последние несколько дней холода.
"Средняя суточная температура с 21 по 23 мая на семь градусов и более ниже климатической нормы. А дневная температура не превышает отметку в +10 градусов", — отмечается в сообщении.
По словам синоптиков, последний раз май был таким холодным в 2017 году, однако тогда период низких температур пришелся на десятые числа месяца.
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Погода , Новости Москвы , Московская область
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