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МЧС предупредило о заморозках в Московском регионе 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
В Московской области в ближайшие дни ожидаются заморозки до — 2 °C в ночные и утренние часы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
«Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды? в ночные и утренние часы 22 мая с сохранением 23 мая по Московской области ожидаются заморозки в воздухе от минус 2 до 0 градусов», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в связи с понижением температуры возрастает вероятность пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования, а также использования гражданами самодельных нагревательных устройств.
МЧС призвало граждан проявлять осторожность, в случае сильного нагрева электрической вилки или электроприбора немедленно отключать его от сети.
Напомним, накануне министерство энергетики Московской области сообщило о возобновлении подачи тепла в квартиры и на социальные объекты в связи с заморозками в регионе.
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Комментарии
Погода , Пожары , МЧС , Московская область
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