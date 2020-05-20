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Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
Москвичей предупредили о мокром снеге
Фото: ТАСС
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в четверг 21 мая в Москве ожидается самый холодный день месяца, передает РИА "Новости".
По его словам, на город может выпасть до 23-28 миллиметров осадков, что является половиной месячной нормы. Температура опустится до показателей начала апреля — плюс восьми-десяти градусов.
Тишковец отметил, что в четверг по климатическим условиям столица вернется на полтора месяца назад. Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Ранее синоптики сообщали, что теплые и солнечные дни придут в Москву в последнюю неделю мая.
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Погода , Новости Москвы , Евгений Тишковец , РИА Новости
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