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Погода в Москве: Москвичам пообещали снег 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Москву накроет мокрый снег
Фото: ТАСС
В Москве в четверг синоптики ожидают аномальное количество осадков в виде мокрого снега и дождя, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Прогнозируется аномальное количество осадков, местами может выпасть до 23-28 миллиметров, а это половина месячной нормы. В дневные часы температура воздуха в столице не превысит плюс 8-10 градусов, и это будет самый холодный день текущего мая. Такие температурные показатели приходятся по климату на первую декаду апреля, то есть, по климату москвичи будут отброшены на 1,5 месяца назад», — сказал Тишковец, передает РИА «Новости».
По его словам, подобные арктические вторжения 21 мая в Москве происходили не чаще, чем один раз за 18 лет, а осадки подобной интенсивности в этот день случались лишь раз в 25 лет.
«Дело в том, что в очаге полярного холода образуется высотный циклон, который обрушится проливными осадками. Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс 1 — плюс 6, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости», — пояснил эксперт.
Снегопады могут быть в северных, северо-восточных и северо-западных районах Московской области, также снег может выпасть и на подступах к центру столицы, а также в административных округах СВАО, САО, СЗАО, ВАО, ЮВАО.
На среду синоптики прогнозировали температуру до 13-15 градусов, по области — 12-17 градусов тепла.
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Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости
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