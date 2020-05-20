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Москву ожидают дожди и мокрый снег 

Павел Тиунов и ещё 7 18 минут назад
21 мая в столичном регионе ожидается выпадение осадков в виде проливного дождя и мокрого снега, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информацию от сотрудников центра погоды «Фобос».
Синоптики отмечают, что в четверг в Москву и Московскую область «заглянет зима». Похолодание принесет с собой высотный циклон, под влиянием которого температура воздуха понизится до плюс 1-6 градусов.
«Ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости», — говорится в сообщении метеорологов.
По словам специалистов, настоящие снегопады придут в северные, северо-восточные, восточные и северо-западные района Подмосковья. При этом эксперты не исключают, что «белые мухи» залетят и в центр столицы.
С 25 мая синоптики ожидают в столичном регионе потепление до 15-20 градусов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущее лето в России ожидается теплым, но «неоднородным». Он отметил, что температура в июне и июле прогнозируется в пределах климатической нормы, а август будет более жарким, чем в прошлом году.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , АГН "Москва"
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