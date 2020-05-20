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Погода в Москве: Москвичей предупредили об аномальной погоде 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 57 минут назад
Москвичей предупредили об аномальной погоде
Фото: РИА Новости
Средняя температура за май в Москве будет несколько ниже нормы, что связано с аномально холодной погодой в течение этой недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Эта холодная неделя с большим весом войдет, и можно говорить о том, что средняя майская температура будет несколько ниже нормы», — передает ТАСС слова Вильфанда.
По его словам, до наступления холодной погоды май в Москве имел шансы стать аномально теплым: средняя температура была выше нормы на 1 градус за первые 17 дней мая.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в среду в Москве поднимется до 13-15 градусов, по области — 12-17 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Тепло вернется , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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