Москвичей предупредили об аномальной погоде

Роман Вильфанд. Средняя температура за май в Москве будет несколько ниже нормы, что связано с аномально холодной погодой в течение этой недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России

«Эта холодная неделя с большим весом войдет, и можно говорить о том, что средняя майская температура будет несколько ниже нормы», — передает ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, до наступления холодной погоды май в Москве имел шансы стать аномально теплым: средняя температура была выше нормы на 1 градус за первые 17 дней мая.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в среду в Москве поднимется до 13-15 градусов, по области — 12-17 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.