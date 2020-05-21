Москвичам назвали сроки возвращения тепла

До конца этой недели рассчитывать на возвращение теплой погоды в центральные регионы России не стоит. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет "Российская газета".

"Только во вторник наступит нормальная погода для конца мая — температура будет выше плюс 20 градусов", — рассказал синоптик.

По словам специалиста, в ближайшие дни на всей европейской территории страны сохранится холодная погода с аномалией в шесть градусов ниже нормы.

Вильфанд отмечает, что тенденция к небольшому повышению температуры будет наблюдаться в воскресенье. В этот день воздух в Москве прогреется максимум до 16 градусов выше нуля.

"Даже в понедельник, 25 мая, хоть и давление подрастет, и циклон, который принес холода, уйдет, еще будет прохладно", — предупредил эксперт.