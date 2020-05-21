Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла 

РИА Новости и ещё 33 37 минут назад
Москвичам назвали сроки возвращения тепла
Фото: РИА Новости
До конца этой недели рассчитывать на возвращение теплой погоды в центральные регионы России не стоит. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет "Российская газета".
"Только во вторник наступит нормальная погода для конца мая — температура будет выше плюс 20 градусов", — рассказал синоптик.
По словам специалиста, в ближайшие дни на всей европейской территории страны сохранится холодная погода с аномалией в шесть градусов ниже нормы.
Вильфанд отмечает, что тенденция к небольшому повышению температуры будет наблюдаться в воскресенье. В этот день воздух в Москве прогреется максимум до 16 градусов выше нуля.
"Даже в понедельник, 25 мая, хоть и давление подрастет, и циклон, который принес холода, уйдет, еще будет прохладно", — предупредил эксперт.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный. В Москве и Подмосковье первый месяц лета может оказаться теплее нормы: температура окружающего воздуха ожидается в промежутке плюс 20-25 градусов днем и плюс 10-15 градусов по ночам.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Последние новости
В России могут смягчить условия выхода на пенсию В России могут смягчить условия выхода на пенсию В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19 В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19 В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
Комментарии 5
Погода , Новости Москвы , Общество , Тепло вернется , Людмила Паршина , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Наркотики и шумные вечеринки: откровения Деревянко
Наркотики и шумные вечеринки: откровения Деревянко
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Видео
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
01:08
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение