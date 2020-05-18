Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: на столицу обрушился ливень с градом 

Москва24 1 час назад
На Москву обрушился ливень с градом
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Кратковременный сильный дождь сменился градом в столице. В городе действует желтый уровень погодной опасности до вечера 19 мая.
До 21:00 понедельника в Москве также прогнозируется сильный ветер, порывы которого могут доходить до 19 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями
коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.
В городе были приняты необходимые меры по защите от ветра жилых домов, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций. Аварийные службы следят за состоянием линий электропередачи.
МЧС рекомендует горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобиль же лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям также рекомендовали соблюдать дистанцию на дорогах.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в центральной части России сохранится аномально холодная погода. По его словам, температура будет ниже нормы на 3–4 градуса. Он отметил, что такая погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада.
Согласно прогнозам синоптиков, май 2020 года в столице может установить рекорд по количеству ветреных дней. Самым холодным днем с начала мая оказалась среда на прошлой неделе. В этот день максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла лишь 12,4 градуса.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Москва24: последние новости
Россиянам пообещали "неоднородное" лето Россиянам пообещали "неоднородное" лето В Москве прошел град В Москве прошел град В Гидрометцентре объяснили аномально холодную погоду в конце мая В Гидрометцентре объяснили аномально холодную погоду в конце мая
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Xiaomi создала маску от коронавируса
Xiaomi создала маску от коронавируса
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов
Антиснайпер раскрыл секреты спецназа
Антиснайпер раскрыл секреты спецназа
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Видео
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
00:20
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
Шоу-бизнес
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
00:16
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
Погода Новости Москвы
Москвичей напугали аномальным снегопадом
00:16
Москвичей напугали аномальным снегопадом
Погода Новости Москвы
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Москве
00:25
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение