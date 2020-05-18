Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве

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Москве до 21:00 понедельника, 18 мая, прогнозируется усиление ветра до 19 м/с. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 мск 18 мая в Москве местами ожидается усиление западного ветра с порывами 14—19 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не парковать автомобиль рядом с деревьями и слабо укреплёнными конструкциями.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 23:00 19 мая в связи с порывистым ветром.