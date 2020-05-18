«Гигантский вихрь»: когда тепло вернется в Россию?

Тепло не вернется в центральную часть России до лета. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни над страной установится зона аномального холода из-за циклона, пришедшего с Северной Атлантики. Температура по ночам будет опускаться до нуля, а короткие дожди будут идти каждый день.

Теплая погода не вернется в Центральную Россию до начала лета. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец , передает НСН.

Регион окажется в зоне аномального холода. «Причиной тому — гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения, который в свой тыл обеспечит доступ арктического воздуха», — заявил синоптик.

По сути, температура воздуха будет находится на уровне апрельских значений. По ночам будет холодать до нуля, иногда — до +5°C. На земле можно ожидать заморозки.

В самый холодный день, понедельник, 18 мая, воздух прогреется до +10°C, после чего начнется постепенный рост температур до +13…+15°C. Каждый день будут идти короткие дожди, добавил Тишковец, и в целом небо будет затянуто облаками. Синоптик сравнил холодный май с «типично осенним» периодом.

По словам метеоролога, такая температурная аномалия случается в конце весны лишь раз в 15 лет. Возвращение к норме произойдет в последние майские дни — потеплеет до +20°C.

«Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету, к нам вернется и лето климатическое», — резюмировал специалист.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую неделю в центральной части России будет сохраняться аномально холодная погода. Столбики термометров опустятся на 3-4°C ниже нормы для этого времени — от +12°C до +17°C. Умеренные и северные широты России могут ожидать устойчивой прохладной погоды. Вильфанд также объяснил похолодание приходом холодных воздушных масс с северо-запада.

В Москве и Подмосковье сохраняется такая погода из-за атмосферной циркуляции, приносящей в столичный регион холодный воздух, сообщало ранее РИАМО.

12 мая стало самым теплым днем с начала месяца, тогда воздух в Москве прогрелся до +25°C, средняя температура оказалась выше нормы на 5,7°C. Однако в ночь на 13 мая началось «арктическое вторжение».

«Причина нехарактерно холодной погоды в середине мая кроется в особенностях атмосферной циркуляции. Во-первых, чрезвычайно активны атлантические циклоны и их атмосферные фронты, погода из-за этого неустойчивая и с дождями. В настоящий момент весь север Европы — это обширная циклоническая область, где формируются сразу несколько циклонических вихрей, которые кружат под обширным высотным циклоном», — говорится в сообщении.

Пути этих циклонов проходят более южными траекториями, чем обычно. Московский регион оказался в холодной высотной фронтальной зоне.

Между тем лето 2020 года может войти в пятерку самых жарких в истории, говорил ранее Роман Вильфанд

«Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим… То, что будет высокая температура, — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что речь в данном случае идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии пары метров от поверхности Земли. Он также заявил, что поддерживает «в вероятностном смысле» результаты исследования Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) США. Американские ученые ранее сообщили, что 2020 год станет самым жарким в истории с вероятностью в 75%.

Как заявил синоптик, климатологи ждут рекордов от каждого следующего пятилетия.

«Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются», — подчеркнул он.

Такова характеристика глобального потепления, добавил Вильфанд, и связано это с устойчивым ростом количества парниковых газов в атмосфере Земли.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, однако, в начале марта пообещал, что летняя температура будет очень комфортной для человека — это демонстрируют долгосрочные расчеты.

Он заявил, что и в июне, и в июле, и в августе на большей части европейской территории России температура будет «на один-два градуса» выше многолетних значений. В целом, синоптики полагают, что Россию ждет «нормальное теплое лето» впервые за много лет.