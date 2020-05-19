Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: москвичам пообещали тепло к концу недели 

Газета.Ru и ещё 7 52 минуты назад
Москвичам пообещали тепло к концу недели
Фото: РИА Новости
Конец этой недели порадует москвичей солнечной погодой и температурой от +14 до +17 градусов. Однако с понедельника погода снова измениться под влиянием очередного циклона, сообщает телеканал "360".
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Уже в пятницу, субботу и воскресенье атмосферное давление резко начнет повышаться, и на три дня погоду будет определять гребень антициклона", — сказал он.
Он отметил, что благодаря антициклону погода будет малооблачной. В столице в эти дни не ожидается никаких осадков, однако солнце слабо прогреет воздух — температура не поднимется выше +17 градусов.
Уже к понедельнику погода снова изменится — на смен антициклону прийдет очередной циклон.
Видео дня. Фейковый депутат решает проблемы родного города
Газета.Ru: последние новости
В Гидрометцентре россиянам предсказали теплый июнь В Гидрометцентре россиянам предсказали теплый июнь Синоптики прогнозируют небольшие дожди и +14°С во вторник в Москве Синоптики прогнозируют небольшие дожди и +14°С во вторник в Москве Москвичей предупредили о кратковременном дожде во вторник Москвичей предупредили о кратковременном дожде во вторник
Погода , Новости Москвы , Александр Синенков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичей предупредили о бегстве арендаторов квартир
Москвичей предупредили о бегстве арендаторов квартир
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Раскрыты точные шансы появления инопланетян
Раскрыты точные шансы появления инопланетян
Новые правила в школах после карантина станут провальными
Новые правила в школах после карантина станут провальными
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
Видео
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Опубликовано видео полевого госпиталя в Красноярском крае
01:27
Опубликовано видео полевого госпиталя в Красноярском крае
Армия
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
02:07
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
Армия
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
00:38
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
Новости Москвы
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
00:37
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
Общество Наука и техника
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
01:05
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
В мире
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
01:38
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
Армия
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
02:07
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение