Москвичам пообещали тепло к концу недели

Конец этой недели порадует москвичей солнечной погодой и температурой от +14 до +17 градусов. Однако с понедельника погода снова измениться под влиянием очередного циклона, сообщает телеканал "360".

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков

"Уже в пятницу, субботу и воскресенье атмосферное давление резко начнет повышаться, и на три дня погоду будет определять гребень антициклона", — сказал он.

Он отметил, что благодаря антициклону погода будет малооблачной. В столице в эти дни не ожидается никаких осадков, однако солнце слабо прогреет воздух — температура не поднимется выше +17 градусов.

Уже к понедельнику погода снова изменится — на смен антициклону прийдет очередной циклон.