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Россиянам дали прогноз погоды на июнь 

Артём Кульша и ещё 26 8 минут назад
Погода в июне в России будет вполне благоприятной. Об этом заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила «Российской газете».
Согласно предварительному прогнозу, в Смоленской, Брянской и Амурской областях и Хабаровском и Камчатском краях в июне ожидается погода в пределах климатической нормы.
В Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Московской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и Москве ожидается погода теплее нормы, а в Приморском крае и на юге Сахалинской области — холоднее.
В центре и на востоке Северо-Западного федерального округа, Поволжье, Нижнем Поволжье, республиках Северного Кавказа, почти на всей территории Якутии, севере Чукотки и западе Амурской области будет мало осадков. На Сахалине, Камчатке и Дальнем Востоке, в Иркутской области, Хабаровском крае и южных районах Красноярского края дождей будет много.
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Погода , Видео , Общество , Новости регионов , "Желтый" уровень опасности , Желтый уровень , Продлить жизнь , Людмила Паршина , "Российская газета"
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