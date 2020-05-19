Согласно предварительному прогнозу, в Смоленской, Брянской и Амурской областях и Хабаровском и Камчатском краях в июне ожидается погода в пределах климатической нормы.

В Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Московской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и Москве ожидается погода теплее нормы, а в Приморском крае и на юге Сахалинской области — холоднее.

В центре и на востоке Северо-Западного федерального округа, Поволжье, Нижнем Поволжье, республиках Северного Кавказа, почти на всей территории Якутии, севере Чукотки и западе Амурской области будет мало осадков. На Сахалине, Камчатке и Дальнем Востоке, в Иркутской области, Хабаровском крае и южных районах Красноярского края дождей будет много.