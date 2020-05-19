Синоптики дали прогноз на июнь

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина

Москве и Подмосковье первый месяц лета может оказаться теплее нормы: температура окружающего воздуха ожидается в промежутке плюс 10-15 градусов по ночам и плюс 20-25 градусов днем, сообщила синоптик «Российской газете».

В Псковской, Смоленской, Брянской областях, на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае, на Камчатке погода ожидается в пределах климатической нормы. При этом ниже нормы первый месяц лета может быть в Приморье и на юге Сахалина.

Теплее обычного на один-два градуса погода в июне ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.

Паршина отметила, что уточненный прогноз на июнь будет опубликован в конце мая.

Во вторник, 19 мая, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сообщают синоптики. Температура воздуха в Москве поднимется до 12-14 градусов, по области — 10-15 градусов тепла.