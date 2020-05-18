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Синоптики призвали не ждать тепла до лета 

Газета.Ru и ещё 5 3 часа назад
Синоптики призвали не ждать тепла до лета
Фото: Lenta.ru
В центре России ожидается резкое понижение температуры на следующей неделе, передает НСН.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда вернется теплая погода.
"Ближайшую неделю центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода. Причиной тому — гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения, который в свой тыл обеспечит доступ арктического воздуха. Температура будет опускаться до апрельских значений, ночами до 0…+5⁰С. На земле будут заморозки. Днем холоднее всего будет завтра, до +10⁰С.
Дальше температура чуть приподнимется, от +8⁰С до +13⁰С. К выходным — с трудом до +15⁰С. Почти каждый день будут идти короткие дожди, и много-много облаков. Типично осенний, холодный период. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое", — объяснил синоптик.
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Погода , Аномальный холод , Евгений Тишковец
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