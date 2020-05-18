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Погода в Москве: сильный дождь сменился градом 

РИА Новости и ещё 7 21 минуту назад
В Москве прошел град
Фото: РИА Новости
Кратковременный сильный дождь, сменившийся градом, прошел в Москве, передают корреспонденты РИА Новости.
В частности, град наблюдался на юго-западе и юге столицы.
"Сейчас к Москве подходит холодный атмосферный фронт, который сопровождается мощной кучевкой высотой до восьми километров, а это и есть показатель для развития ливня и градообразования", — сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он предупредил, что возможен сильный шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
"Это штормовые показатели для Москвы. Это граничит с "желтым" уровнем опасности", — заключил синоптик.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Новости и события Запада , Евгений Тишковец , РИА Новости
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