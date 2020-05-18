В Москве прошел град

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Кратковременный сильный дождь, сменившийся градом, прошел в Москве , передают корреспонденты РИА Новости.

В частности, град наблюдался на юго-западе и юге столицы.

"Сейчас к Москве подходит холодный атмосферный фронт, который сопровождается мощной кучевкой высотой до восьми километров, а это и есть показатель для развития ливня и градообразования", — сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он предупредил, что возможен сильный шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.