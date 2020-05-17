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Погода в Центральной России: аномальные холода ударят по Центральной России 

ТК «Звезда» и ещё 1 52 минуты назад
Аномальные холода ударят по Центральной России
Фото: РИА Новости
Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса.
Ближайшие шесть дней в Центральной России, по прогнозам Гидрометцентра, установится аномально холодная погода. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, она будет ниже нормы на 3-4 градуса. Дневные температуры будут от 12 до 17 градусов до выходных следующей недели.
«Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса», — сообщил он.
Это связано с переносом воздушных масс с северо-запада, передает ТАСС. В Москве к пятнице установится такая же холодная погода.
В Москве 17 мая днем ожидается 14-16 градусов тепла, завтра — 12-14, во вторник — 13-15 градусов, в среду и четверг — 11-16 градусов тепла, в пятницу — 12-17 градусов.
А вот в регионах западной Сибири наоборот установится аномальная жара, достигающая 30 градусов выше нуля.
По мнению синоптиков, холодный май — совершенно нормальное явление. В народе такой период называют «черемуховыми холодами».
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Погода , Общество , ИТАР-ТАСС
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