Синоптики рассказали о погоде в столице

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Облачная погода и местами небольшой дождь во второй половине дня ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице прогреется до плюс 12-14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков

"Мы сегодня ожидаем облачную погоду с прояснениями, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём — плюс 12-14, в области — от 10 до 15", — сказал Синенков.

Метеоролог также отметил, что ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.