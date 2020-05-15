Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу 

РИА Новости 2 часа назад
Синоптики рассказали о погоде в столице
Фото: РИА Новости
Облачная погода и местами небольшой дождь во второй половине дня ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице прогреется до плюс 12-14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ожидаем облачную погоду с прояснениями, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём — плюс 12-14, в области — от 10 до 15", — сказал Синенков.
Метеоролог также отметил, что ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Последние новости
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Песков рассказал, как заразился коронавирусом Песков рассказал, как заразился коронавирусом Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
Погода , Новости Москвы , Общество , Александр Синенков , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
«Три месяца без мужа и решила сделать сиськи»
«Три месяца без мужа и решила сделать сиськи»
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
Видео
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение