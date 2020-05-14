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Вильфанд заявил, что скорость глобального потепления в РФ в 2,5 раза больше, чем в мире 

ТАСС и ещё 4 53 минуты назад
Вильфанд заявил о резком глобальном потеплении в РФ
Фото: РИА Новости
На территории России скорость потепления в 2,5 раза больше, чем скорость потепления глобальной температуры, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На территории нашей страны примерно в 2,5 раза скорость больше, чем скорость потепления средней глобальной температуры. Это объясняет целый ряд факторов", — сообщил он на онлайн-конференции в Москве.
По словам Вильфанда, глобальное потепление в России связано с пространственными и временными особенностями — страна находится в умеренных и высоких широтах и является континентальной.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд
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