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Ученые сравнили глобальное потепление в России и в мире 

Мария Иванова и ещё 8 43 минуты назад
Вильфанд заявил о резком глобальном потеплении в РФ
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температуры в России растут в 2,5 раза быстрее скорости глобального потепления в целом по миру. Об этом сообщает ТАСС.
Вильфанд заявил, что связано это с пространственными и временными особенностями: Россия находится в умеренных и высоких широтах и является континентальной.
Как писал «Рамблер», ранее Вильфанд рассказал, что лето 2020 года будет «неоднородным» — теплым, но с периодами похолоданий, дождей и сильных ветров. Август, по его мнению, будет более жарким, чем в прошлом году.
Ученый предупредил, что постоянный прогрев поверхности приведет к иссушению почвы и к высокому классу пожарной опасности.
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Погода , Общество
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