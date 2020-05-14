Вильфанд заявил о резком глобальном потеплении в РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температуры в России растут в 2,5 раза быстрее скорости глобального потепления в целом по миру. Об этом сообщает ТАСС.

Вильфанд заявил, что связано это с пространственными и временными особенностями: Россия находится в умеренных и высоких широтах и является континентальной.

Как писал «Рамблер», ранее Вильфанд рассказал, что лето 2020 года будет «неоднородным» — теплым, но с периодами похолоданий, дождей и сильных ветров. Август, по его мнению, будет более жарким, чем в прошлом году.

Ученый предупредил, что постоянный прогрев поверхности приведет к иссушению почвы и к высокому классу пожарной опасности.