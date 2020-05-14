Антициклон принесет в Москву дожди и сильный ветер

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Кратковременные дожди придут в Москву в четверг, воздух прогреется до 13 градусов тепла, сообщили синоптики, передает ФАН.

В середине недели погода в столичном регионе испортилась. Воздух усилился до 16 метров в секунду, над городом нависли темные тучи. Такой прогноз объясняется приходом антициклона.

В Московской области столбики термометров покажут 11 градусов тепла. Давление будет нормальным и составит 745 мм ртутного столба.

До конца недели в Москве не ожидается улучшений. Синоптики говорят, что будет солнечно, но прохладно. Со следующей недели начнется затяжной сезон дождей.

Майская погода в московском регионе очень переменчивая, поэтому метеорологи не исключают улучшений погодных условий.