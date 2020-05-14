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Погода в Москве: антициклон принесет в столицу дожди и сильный ветер 

Газета.Ru 2 часа назад
Антициклон принесет в Москву дожди и сильный ветер
Фото: РИА Новости
Кратковременные дожди придут в Москву в четверг, воздух прогреется до 13 градусов тепла, сообщили синоптики, передает ФАН.
В середине недели погода в столичном регионе испортилась. Воздух усилился до 16 метров в секунду, над городом нависли темные тучи. Такой прогноз объясняется приходом антициклона.
В Московской области столбики термометров покажут 11 градусов тепла. Давление будет нормальным и составит 745 мм ртутного столба.
До конца недели в Москве не ожидается улучшений. Синоптики говорят, что будет солнечно, но прохладно. Со следующей недели начнется затяжной сезон дождей.
Майская погода в московском регионе очень переменчивая, поэтому метеорологи не исключают улучшений погодных условий.
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Погода , Новости Москвы
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