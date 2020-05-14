Мощный снегопад обрушился на Мурманскую область 

Сильный снегопад обрушился на Кольский полуостров в четверг, из-за метели закрыты некоторые дороги, в том числе участки федеральной трассы, непогода сохранится до конца суток, сообщили в мурманском гидрометцентре.

Майский снегопад начался в ночь на четверг. Как отметили синоптики, на севере Мурманской области , в самом Мурманске и Кольском заливе ветер в порывах будет достигать 25-28 метров в секунду. Такая погода сохранится до раннего утра 15 мая.

"В течение суток 14 мая на севере Мурманской области и в Мурманске ожидается сильный снег, мокрый снег с ухудшением видимости до 500-1000 метров, налипание мокрого снега", — говорится в сообщении.

По данным "Мурманскавтодора", утром в четверг введено ограничение движения на участке с 1149-го по 1375-й километр федеральной трассы "Кола" и на участке с 1429-го по 1510-й километр трассы. В этих районах наблюдается снег, метель и плохая видимость.

Кроме того, из-за метели, сильного ветра и полного отсутствия видимости закрыт проезд по дороге "Кола — Серебрянские ГЭС" с 32 км до поселка Туманный и подъезда к селу Териберка на побережье Баренцева моря.

Мурманчане в соцсетях выкладывают фотографии заметенных улиц и дворов, сугробов, однако северные жители к майскому снегопаду относятся, скорее, с юмором — подобная погода в этих местах не такая уж редкость.