Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Санкт-Петербурге в разгар мая выпал снег 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 1 час назад
В Санкт-Петербурге в разгар мая выпал снег
Фото: Соцсети
Санкт-Петербург утром 14 мая накрыл мокрый снег с дождем. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что в некоторых районах северной столицы высота снежного покрова достигла почти сантиметра. Интернет-пользователи незамедлительно отреагировали на нетипичные для мая осадки. В Сети появились многочисленные сообщения о том, что с такой плохой погодой легче соблюдать режим самоизоляции.
Между тем, в столичном регионе сезон шквалистых ветров может продлиться до июля. Такое мнение высказал замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов. Специалист подчеркнул, что эти явления обусловлены встречей контрастных воздушных масс, пишет АГН Москва.
Семенов отметил, что все дело в разности температур между московским регионом и регионом Баренцева моря — оттуда и приходит большая часть холодного воздуха. И максимальной она бывает как раз в период с мая по июль.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Национальная Служба Новостей: последние новости
«Обвал холода»: Вильфанд предупредил о смене погоды в европейской части России «Обвал холода»: Вильфанд предупредил о смене погоды в европейской части России Бабушка надвое сказала. В РАН оценили прогнозы на лето Бабушка надвое сказала. В РАН оценили прогнозы на лето Синоптик: В мае выпадет снег Синоптик: В мае выпадет снег
Комментарии
Погода , Общество , Владимир Семенов , РАН , РИА Новости , АГН "Москва" , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Видео
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение