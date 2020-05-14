В Санкт-Петербурге в разгар мая выпал снег 

Санкт-Петербург утром 14 мая накрыл мокрый снег с дождем. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что в некоторых районах северной столицы высота снежного покрова достигла почти сантиметра. Интернет-пользователи незамедлительно отреагировали на нетипичные для мая осадки. В Сети появились многочисленные сообщения о том, что с такой плохой погодой легче соблюдать режим самоизоляции.

Между тем, в столичном регионе сезон шквалистых ветров может продлиться до июля. Такое мнение высказал замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов . Специалист подчеркнул, что эти явления обусловлены встречей контрастных воздушных масс, пишет АГН Москва.

Семенов отметил, что все дело в разности температур между московским регионом и регионом Баренцева моря — оттуда и приходит большая часть холодного воздуха. И максимальной она бывает как раз в период с мая по июль.