В Санкт-Петербурге в разгар мая выпал снег 

Санкт-Петербург утром 14 мая накрыл мокрый снег с дождем. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что в некоторых районах северной столицы высота снежного покрова достигла почти сантиметра. Интернет-пользователи незамедлительно отреагировали на нетипичные для мая осадки. В Сети появились многочисленные сообщения о том, что с такой плохой погодой легче соблюдать режим самоизоляции.
Между тем, в столичном регионе сезон шквалистых ветров может продлиться до июля. Такое мнение высказал замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов. Специалист подчеркнул, что эти явления обусловлены встречей контрастных воздушных масс, пишет АГН Москва.
Семенов отметил, что все дело в разности температур между московским регионом и регионом Баренцева моря — оттуда и приходит большая часть холодного воздуха. И максимальной она бывает как раз в период с мая по июль.