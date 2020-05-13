Мир предупредили о новой аномалии 

Температура на поверхности воды и суши в мае и июне превысит средние значения, сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Как передает ТАСС , более теплая, по сравнению со средними значениями, температура на поверхности океана приведет к превышению нормы температуры на суше на большей части Земного шара. Особенно это будет заметно в тропических широтах и на значительной части Северного полушария, говорится в бюллетене ВМО.

Отмечается, что повышению температуры способствует глобальная тенденция к потеплению.

Прогноз ВМО основан на моделировании глобальных прогнозов аккредитованными центрами по всему миру.

Даже в условиях нынешнего нейтрального Эль-Ниньо температура в мае и июне будет выше, чем в прошлом году. Температура воздуха и поверхностного слоя моря, а также нагрев океанов «выросли вследствие изменения климата, и это сильно влияет на экстремальные явления, такие как тропические циклоны и ливни», отметил генеральный секретарь организации Петтери Таалас.

Ранее «Рамблер» сообщал, что погода в мае в Москве может оказаться аномально холодной. Согласно прогнозам, на протяжении большинства оставшихся дней мая температура воздуха будет существенно ниже нормы. Ее приближение к норме (около +10 градусов по ночам, примерно +20 градусов днем) ожидается лишь после 25 мая.