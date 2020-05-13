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Метеорологи предупредили об аномальной погоде этим летом 

News.ru 59 минут назад
Мир предупредили о новой аномалии
Фото: EPA
Специалисты Всемирной метеорологической организации сообщили, что предстоящее лето на Земле будет не совсем обычным. Дефицит осадков может наблюдаться на территории Южной Америки, а Австралию и запад Индонезии могут залить дожди.
Повышение температуры поверхности моря выше средней в большинстве регионов земного шара в мае и июне будет способствовать превышению значений нормы температуры на суше, — говорится в бюллетене организации.
Ожидается также, что летом температура поверхности моря будет выше средней как в тропиках, так и во внетропических регионах.
Как писал NEWS.ru, учёные проанализировали текущие тенденции антропогенных выбросов парниковых газов. Они считают, что уровень моря повысится на 0,63–1,32 метра к 2100 году. Прежде чем дать подобную оценку, эксперты провели опрос среди 106 ведущих авторов научных изданий, которые рассматривают вопрос о повышении уровня Мирового океана.
Также учёные проанализировали более тысячи статей на эту тематику. В качестве экспертов рассматривались только те авторы, которые написали или приняли участие в написании не менее шести материалов о повышении уровня моря.
По оценкам климатологов, глобальное потепление радикально изменит облик планеты. Однако предотвратить это можно, если сдержать рост температур на отметке в 1,5 градуса по Цельсию. Также необходимо снизить выброс парниковых газов.
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Комментарии
Погода , В мире , Экология , Австралия , Индонезия
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