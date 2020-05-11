Россиян ждет обвал холода и «фантастическая» жара 

Жителей центральных районов России ждет падение температуры на 10 градусов. При этом на Урале и в Сибири ожидается до 35 градусов тепла, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник температура в центре европейской России будет около 20 градусов, а во вторник — 25 градусов. Однако уже к вечеру вторника начнет стремительно холодать, поднимется ветер, возможны грозы.

«Температура понизится больше чем на десять градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов. До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов», — пояснил Вильфанд.

При этом, по данным научного руководителя Гидрометцентра, в азиатской части России благодаря антициклону будет жарко. Так, на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Туве, Хакасии температура может подниматься днем до 35 градусов.

«Это фантастика для мая! Во всех отмеченных регионах температура выше нормы на десять-двенадцать градусов», — отметил Роман Вильфанд.

Как сообщал «Рамблер», ранее синоптики заявили, что лето 2020 года в России будет теплее, чем обычно. По их данным, в некоторых регионах ожидается экстремальная жара.