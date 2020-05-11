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Вильфанд предупредил о смене погоды в европейской части России 

Газета.Ru и ещё 19 6 часов назад
Вильфанд предупредил о смене погоды в европейской части России
Фото: Мир новостей
В предстоящий вторник, 12 мая, в центре европейской части России ожидается «обвал холода» — резкое похолодание более чем на 10 °С. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что днем воздух в центре европейской России прогреется до +25-ти, однако уже к вечеру температура начнёт стремительно падать, передает НСН.
Специалист подчеркнул, что до конца недели регион будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на 4—5 градусов.
А вот в азиатской части России, напротив, сохранится жаркая погода. Как отметил Роман Вильфанд, устойчивое тепло — до 26-28 градусов — ждет жителей Урала, Тюменской области, юга Красноярского края, а также Тывы и Хакасии. В Омской области днем, по словам синоптика, столбики термометров могут подняться до «фантастических» отметок +35 градусов.
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Погода , Роман Вильфанд
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