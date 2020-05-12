Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в России: Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето 

РИА Новости и ещё 21 8 минут назад
Будет кидать то в жар, то в холод: РФ обещают странное лето
Фото: © РИА Новости / Илья Тимин
Грядущее лето должно быть теплым, но будет сопровождаться периодами похолодания, об этом рассказал в интервью "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания", — рассказал синоптик.
По его словам, в июне среднемесячная температура ожидается выше нормы в восточной части юга России и Северного Кавказа, а также на севере Урала, Сибири и в Туве. В европейской территории страны, включая столицу, температура воздуха будет соответствовать климатической норме.
При этом июль в европейской части России также ожидается в пределах климатической нормы, выше нормы средняя температура может быть в Хабаровском крае и на Камчатке.
Вместе с тем в августе температура окружающего воздуха на большей части европейской части страны ожидается выше, чем в прошлом году. Превышение климатической нормы в последний месяц лета также прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на севере Якутии, Магаданской области и Чукотки.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю. По словам министра, о приближении аномальной погоды свидетельствуют как прогнозы Росгидромета, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций.
Видео дня. Почему волну телефонного терроризма не могут остановить
Последние новости
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Комментарии
Погода , Общество , Резкое похолодание , Дмитрий Кобылкин , Владимир Путин , Росгидромет , Минприроды , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наследники нашли кости хозяина квартиры во время уборки
Наследники нашли кости хозяина квартиры во время уборки
В США объяснили скандал вокруг Второй мировой
В США объяснили скандал вокруг Второй мировой
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Россия поставила Турции ультиматум
Россия поставила Турции ультиматум
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Видео
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
02:24
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
Происшествия
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
05:13
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
Общество
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
02:27
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
Происшествия
Появилось видео с убитым в Москве любовником
01:38
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Происшествия
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
01:39
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
Общество
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение