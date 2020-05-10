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Погода в Москве: Москвичей предупредили о резком изменении погоды 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Фото: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды.
Ночью 12 мая температура составит примерно 10 градусов тепла, а днем поднимется до 24-26 градусов, что в норме характерно для июля, передает РИА «Новости».
Уточняется, что день при этом будет дождливым и ветреным.
А в ночь на среду в Москве и Подмосковье сильно похолодает, добавил Вильфанд. В столице столбики термометров опустятся до трех-пяти градусов тепла, а в области — до одного-шести градусов. Днем ожидается около десяти градусов выше нуля.
По словам эксперта, такая погода ждет москвичей примерно до конца недели.
В Москве ожидается облачность с прояснениями, сообщают синоптики.
Ранее сообщалось, что 10 мая днем в Москве будет от 16 до 18 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.
Кроме того, врач призвала москвичей оставаться дома 12 мая из-за ожидаемого резкого изменения погоды с жары на холод.
Видео дня. В Москве прогремел салют
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Погода , Новости Москвы , РИА Новости
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