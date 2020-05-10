Ученый спрогнозировал всплеск эпидемии коронавируса в России 

С приходом жары резко увеличится рост числа новых случаев заражения коронавирусом в России . Об этом в воскресенье, 10 мая, рассказал профессор Михаил Щелканов из НИИ вирусологии им. Ивановского.

Ученый отметил, что вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, сами по себе к температуре не привязаны. Однако с приходом теплой погоды многие выйдут на улицу, устав от постоянного пребывания дома.

«Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск», — предупредил вирусолог.

В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по количеству зараженных — 209 688. На этой недели страна обошла по этому показателю Турцию, Германию и Францию.

Власти призвали россиян оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Во многих регионах, в том числе Московской области, введен пропускной режим. В ряде субъектов граждан обязали носить маски при выходе из дома.