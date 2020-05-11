Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России

"Погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения — с 21:00 11 мая до 19:00 13 мая", — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об "обвале холода" и "фантастической" жаре в России. По его словам, из-за прихода циклона в понедельник, 11 мая температура достигнет около 20 градусов, а во вторник вырастет до 25 градусов. Однако затем стремительно похолодает.

При этом отмечалось, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По заверениям климатологов, каждое следующее пятилетие будет рекордным.