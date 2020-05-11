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Погода в Москве: объявлен желтый уровень опасности 

Вероника Полынина и ещё 13 19 минут назад
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра, передает агентство «Москва».
Предупреждение действует с 21:00 11 мая до 19:00 13 мая.
«Погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения — с 21:00 11 мая до 19:00 13 мая», — говорится в сообщении Гидрометцентра.
Ранее, как писал «Рамблер», синоптики предупредили жителей Центральной России о резком похолодании, которое наступит на следующей неделе. После кратковременного повышения температуры воздуха в Москве до 25 градусов тепла 12 мая уже к вечеру того же дня ожидаются грозы, ветер и стремительное похолодание более чем на 10 градусов.
Погода , Видео , Новости Москвы , Новости регионов , "Желтый" уровень опасности , Желтый уровень , АГН "Москва" , Московская область
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