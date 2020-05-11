Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве Подмосковье из-за порывистого ветра, передает агентство «Москва».

Предупреждение действует с 21:00 11 мая до 19:00 13 мая.

«Погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения — с 21:00 11 мая до 19:00 13 мая», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее, как писал «Рамблер», синоптики предупредили жителей Центральной России о резком похолодании, которое наступит на следующей неделе. После кратковременного повышения температуры воздуха в Москве до 25 градусов тепла 12 мая уже к вечеру того же дня ожидаются грозы, ветер и стремительное похолодание более чем на 10 градусов.