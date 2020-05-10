Россиянам пообещали снег в мае

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Погода в России: Синоптики пообещали россиянам снег в мае 

Вечерняя Москва и ещё 3 1 час назад
Из-за серьезного похолодания в мае в отдельных регионах России ожидается снег. Об этом рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
По его словам, снижение температуры в центральной части страны является нормой для первой части мая. За ним последует значительное потепление, которое продлится примерно пять-семь дней.
— Москва и вся Центральная Россия попадут в небольшой и узкий теплый сектор циклона, который будет смещаться к северо-западу. Потеплеет до плюс 20-25 градусов, — рассказал синоптик в эфире НСН.
По его словам, после этого снег ожидается на широте Санкт-Петербурга, Вологды и Череповца, а в Архангельске даже сформируется временный снежный покров. Причиной этого станет возникновение тропосферной ложбины, наполненной арктическим воздухом. Температура воздуха в данный период упадет на 5-7 градусов.
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Погода , Видео , Общество , День Победы
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