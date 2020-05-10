Россиянам пообещали снег в мае

Из-за серьезного похолодания в мае в отдельных регионах России ожидается снег. Об этом рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

По его словам, снижение температуры в центральной части страны является нормой для первой части мая. За ним последует значительное потепление, которое продлится примерно пять-семь дней.

— Москва и вся Центральная Россия попадут в небольшой и узкий теплый сектор циклона, который будет смещаться к северо-западу. Потеплеет до плюс 20-25 градусов, — рассказал синоптик в эфире НСН.

По его словам, после этого снег ожидается на широте Санкт-Петербурга, Вологды и Череповца, а в Архангельске даже сформируется временный снежный покров. Причиной этого станет возникновение тропосферной ложбины, наполненной арктическим воздухом. Температура воздуха в данный период упадет на 5-7 градусов.