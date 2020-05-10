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Погода в России: синоптики пообещали россиянам майский снег 

Майк Габриелян и ещё 4 13 минут назад
Европейскую Россию ждёт неделя майской жары и последующее стремительное похолодание со снегом в Петербурге, Архангельске, Вологде и других северных городах. Причиной станет ложбина с арктическим воздухом. Такой прогноз сделал метеоролог Gismeteo Леонид Старков, передает НСН.
Синоптик кратко обрисовал непростую картину майской погоды. В первой половине мая — понижение температуры в центральной России. Далее значительно потеплеет. Теплая погода продлится примерно пять–семь дней.
«Москва и вся Центральная Россия попадут в небольшой и узкий теплый сектор циклона, который будет смещаться к северо-западу. Потеплеет до плюс 20–25 градусов» — сказал Старков.
Затем природа вновь неожиданно изменит характер.
«Из-за тропосферной ложбины, наполненной арктическим воздухом», следует ждать снега на широте Петербурга, Вологды и Череповца. При этом Архангельск, возможно, даже занесет снегом. Температура стремительно понизится.
Ранее «Рамблер» сообщал, что синоптик предупредил об аномальных холодах в Москве после праздников.
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Погода , Видео , Общество , День Победы , Архангельск , Вологда , Санкт-Петербург
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