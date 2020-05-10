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Архангельске, Европейскую Россию ждёт неделя майской жары и последующее стремительное похолодание со снегом в Петербурге Вологде и других северных городах. Причиной станет ложбина с арктическим воздухом. Такой прогноз сделал метеоролог Gismeteo Леонид Старков, передает НСН.

Синоптик кратко обрисовал непростую картину майской погоды. В первой половине мая — понижение температуры в центральной России. Далее значительно потеплеет. Теплая погода продлится примерно пять–семь дней.

«Москва и вся Центральная Россия попадут в небольшой и узкий теплый сектор циклона, который будет смещаться к северо-западу. Потеплеет до плюс 20–25 градусов» — сказал Старков.

Затем природа вновь неожиданно изменит характер.

«Из-за тропосферной ложбины, наполненной арктическим воздухом», следует ждать снега на широте Петербурга, Вологды и Череповца. При этом Архангельск, возможно, даже занесет снегом. Температура стремительно понизится.